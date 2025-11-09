Uppgifter: Atletico Madrid kan värva från Real Madrid

Ferland Mendy har inte fått någon speltid i Real Madrid den här säsongen.

Fransmannen kan därför komma att byta Madrid-klubb.

Atletico Madrid uppges nämligen ha honom som ett transfermål.

Foto: Bildbyrån

Ferland Mendy har det svårt i Real Madrid.

Fransmannen som gjorde en handfull framträdanden förra säsongen har hittills inte fått någon speltid av Xabi Alonso och ett klubbyte kan vara på gång för ytterbacken. Ifall det blir så att han lämnar Real så kan det vara så att han i varje fall inte behöver flytta till någon annan stad.

GetFootballNewsSpain rapporterar nämligen att Atletico Madrid har identifierat fransmannen som ett transfermål och att försök att värva honom kan komma att göras.

Mendy har kontrakt med Real Madrid fram till sommaren 2028.