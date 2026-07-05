Uppgifter: Atletico Madrid överens med Hjulmand

Spanska klubben Atletico Madrid är överens med Morten Hjulmand.

Det uppger transferjournalisten Nicolo Schira.

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Framtiden ser ut att bli spansk för Morten Hjulmand.

Under de senaste veckorna har det cirkulerat flera uppgifter om att Sporting Lissabons danske mittfältare är på väg bort från klubben. Bland annat har det rapporterats att han redan tagit farväl av sina lagkamrater.

Nu uppger transferjournalisten Nicolo Schira att Hjulmand är överens med Atlético Madrid om de personliga villkoren. Enligt uppgifterna väntar ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2031.

Förhandlingarna mellan Sporting och Atlético Madrid pågår fortfarande, och klubbarna ska ännu inte ha nått en slutgiltig överenskommelse.