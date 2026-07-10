Uppgifter: Atletico Madrid vill ha Mason Greenwood

Mason Greenwood har fått ett bud på sig.

Han jagas av Atletico Madrid.

Detta uppger uppger L’Equipe.

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Atletico Madrid vill ha Mason Greenwood, det uppger L’Equipe. Uppgifterna gör gällande att den spanska klubben har lagt bud på Greenwood.

Madrid-klubben hoppas därmed kunna kapa Fenerbahces värvning av Greenwood.

Men Atletico kan ställa till det.

Enligt L’Equipe har den spanska klubben lagt ett bud på 45 miljoner euro plus ytterligare fem miljoner i bonusar, totalt motsvarande omkring 550 miljoner kronor, till Marseille. Budet överstiger det som Fenerbahce har presenterat, men den turkiska klubben uppges erbjuda spelaren en högre lön. Trots det anses Fenerbahçe fortfarande ligga bäst till i jakten – även om en flytt till Madrid sägs vara mer lockande för Greenwood.