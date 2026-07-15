Uppgifter: Aubameyang återvänder till La Liga

La Liga kan bli en profil rikare.

Pierre-Emerick Aubameyang är nära att skriva på för Deportivo La Coruña.

Detta uppger Foot Mercato.

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Pierre-Emerick Aubameyangs karriär har legat i lä de senaste säsongerna. Den numera 37-åriga anfallaren har två habila säsonger i Marseille bakom sig, samt en kort sejour i saudiska Al Qadsiah där emellan.

Nu kan anfallaren vara på väg att göra comeback i La Liga. Enligt Foot Mercato är Aubameyang så gott som klar för en flytt till nykomlingen Deportivo La Coruña, som gör sin första säsong i La Liga sedan 2017/18.

Aubameyang är mest ihågkommen för sina säsonger i Borussia Dortmund och Arsenal. Han har även representerat klubbar som Barcelona, Chelsea och Saint-Étienne.