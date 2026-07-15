Uppgifter: Milan har tagit Modric-beslut

Luka Modric, 40, fortsätter efter VM.

Den kroatiske mittfältaren förväntas stanna i Milan, enligt uppgifter.

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Luka Modric anslöt till Milan för ett åt sedan. Kontraktet skrevs till sommaren 2026. Det har länge ryktats om Modrics framtid i den italienska klubben och om han stannar eller inte. Nyligen kom rapporter att kroaten lägger av efter VM.

Nu rapporterar italienska Sky Sport att 40-åringen blir kvar.

Modric förväntas ansluta till laget efter semestern på försäsongslägret med nya tränare Ruben Amorim. Milan uppges vilja behålla honom samtidigt som de väntar på spelarens godkännande.

Modric noterades för två mål och tre assist på 32 matcher i Serie A förra säsongen.