Spalletti bekräftar – vill värva Marinez
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Emiliano Martinez har ryktats till Juventus.
Nu bekräftar Luciono Spalletti att ryktet stämmer.
– Vi är intresserade av honom, säger Juve-tränaren enligt transferjournalsiten Nicoló Schira.
Emiliano Martinez är enligt italienska uppgifter nära en övergång till Juventus. Turin-klubben hoppas få ner priset på målvakten i samband med förhandlingar med Aston Villa.
Nu är det också bekräftat från Juventus själva att Martinez är ett mål för klubben. Lagets tränare Luciano Spalletti har uttalat sig om målvakten.
– Martinez är en fantastisk målvakt och en spelare som vill flytta i sommar. Vi är intresserade av honom, eftersom vi vill ha konkurrens bland målvakterna, även om vi för närvarande har två målvakter, säger Juve-tränaren enligt transferjournalisten Nicoló Schira.
Emiliano Martinez anslöt till Aston Villa från Arsenal 2020 efter flera år på lån i diverse klubbar. I Birmingham har 33-åringen vuxit ut till en viktig pjäs och han har spelat över 200 matcher för klubben.
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