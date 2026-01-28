Uppgifter: Baggesen nära flytt till Västerås SK

Det blir inte superettan för Marcus Baggesen.

Istället talar mycket för att han köps loss av Västerås SK, rapporter Bold.

Foto: Bildbyrån

Reporter: Jakob Bergelv.

Säsongen 2025 innebar en degradering för IFK Norrköping. En som däremot inte ser ut att följa med ner i superettan är Marcus Baggesen.

Enligt danska Bold är vänsterbacken så gott som klar för nästa säsongs nykomling Västerås SK.

Enligt sajten återstår bara den obligatoriska läkarundersökningen. Kontraktet som ligger på bordet ska sträcka sig till och med 2028.

Marcus Baggesen anlände till IFK Norrköping 2023 från danska Silkeborg. Totalt blev det 63 allsvenska matcher för ”Peking”.