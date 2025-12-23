Uppgifter: Balotelli kan fortsätta karriären i Al-Ittifaq

Mario Balotelli har stått utan klubb sen efter sommaren.

Nu uppges en flytt till Förenade Arabemiraten vara ett möjligt nästa steg i anfallarens karriär.

Foto: Bildbyrån



Den 35-årige Mario Balotelli är fortfarande klubblös efter att ha lämnat Genoa tidigare i somras. Nu kan en fortsättning utanför Europa vänta för anfallaren.

Enligt transferexperten Nicolo Schira visar Al-Ittifaq intresse för Balotelli. Klubben ska locka med ett kontrakt som sträcker sig ända till 2028, i hopp om att knyta till sig anfallaren.

Balotelli har under sin karriär representerat flera storklubbar, däribland Inter, Manchester City och Liverpool. Trots sin höga kapacitet har hans karriär präglats av en del kontroverser och kortare sejourer.