Uppgifter: Baniyas SC intresserade av Amar Muhsin

Han har gjort succé i IK Brage med sina 16 mål.

Nu ser Amar Muhsin ut att lämna Borlänge och Sverige.

Detta för spel i Baniyas SC, i Förenade Arabemiraten.

Foto: Bildbyrån

På 23 matcher i superettan har Amar Muhsin, 27, gjort hela 16 mål – vilket innebär delad skytteligaledning med Öis Noah Christoffersson.

Nu kan dock anfallaren vara på väg bort från Sverige.

Det är Sportbladet som skriver att Baniyas SC i Förenade Arabemiraten vill köpa loss anfallaren, och detta innan onsdag. Då stänger nämligen transferfönstret i landet.

Vidare sägs Brage ha nobbat ett första bud som har inneburit fortsatta förhandlingar. Kvar återstår att se om de två klubbarna kommer överens innan fönstret stänger.

Brage befinner sig just nu på en niondeplats i superettan och har åtta poäng ner till negativt kval.