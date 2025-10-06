Uppgifter: Barca-backen nobbade fyra storklubbar i somras

Ronald Araújo hade kunnat lämna FC Barcelona i somras.

Intresset för uruguayanen uppges ha varit stort.

Han ska ha nobbat Liverpool, Chelsea, Tottenham och Juventus.

Foto: Bildbyrån

Det ryktades en hel del kring FC Barcelonas Ronald Araújo i somras men någon övergång blev aldrig av.

Dock inte på grund av att det saknades intresse.

Spanska Sport rapporterar nämligen att mittbacken valde att nobba fyra storklubbar.

Klubbarna i fråga var Liverpool, Chelsea, Tottenham och Juventus.

Hur länge till han blir kvar i den spanska storklubben återstår dock att se.

Enligt Fichajes kan Barca tänka sig att släppa honom nu i vinter och den spanska storklubben ska ha satt en prislapp på 35 miljoner euro (384 miljoner kronor) på mittbacken.

Hittills den här säsongen står 26-åringen noterad för ett mål på sju framträdanden i Barca-tröjan.