Uppgifter: Barca och Liverpool intresserade av Atletico-stjärnan

Julian Alvarez uppges överväga sin framtid i Atletico Madrid.

Något som kan komma att få Liverpool och FC Barcelona att agera.

De båda storklubbarna uppges vara intresserade av argentinaren.

Foto: Bildbyrån

Julian Alvarez lämnade Manchester City för Atletico Madrid förra sommaren och argentinaren stod för en mycket stark debutsäsong i den spanska huvudstadsklubben.

Totalt blev det 29 mål och åtta assist för 25-åringen på 57 matcher. Nu är det dock osäkert hur länge han blir kvar i klubben.

Spanska Fichajes rapporterar nämligen att argentinaren överväger att lämna Atletico Madrid nästa sommar och det ska finnas intresse från bland annat Liverpool och FC Barcelona.

Liverpool uppges vara i bäst position för att plocka in argentinaren, men det betyder inte att man slutat drömma om honom på Camp Nou enligt Fichajes.

Enligt uppgifterna väntas de närmaste månaderna bli avgörande för hur framtiden ser ut för argentinaren, som har kontrakt fram till sommaren 2030.