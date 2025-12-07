Uppgifter: Barca och Real gör upp om värvning

Nico Schlotterbecks framtid i är osäker Borussia Dortmund.

I sommar ser det ut att kunna bli en flytt till Spanien för tysken.

Både FC Barcelona och Real Madrid vill värva honom.

Foto: Bildbyrån

Borussia Dortmund ser ut att tappa en av sina viktigaste spelare i sommar.

Nico Schlotterbeck uppges vara aktuell för en flytt i sommar, detta rapporterar Flashscore enligt Fichajes. Mittbacken kan komma att lämna den tyska storklubben och flytta till Spanien. Båda Real Madrid och FC Barcelona uppges nämligen vara på jakt efter försvararen enligt uppgifterna.

26-åringen står den här säsongen noterad för två assist på åtta matcher i Bundesliga.

Schlotterbeck har kontrakt med Borussia Dortmund fram till sommaren 2027.

Tidigare har det även rapporterats att klubbar som Bayern München och Liverpool är intresserade av försvararen.