Uppgifter: Barca-stjärnan på storklubbens radar

Raphinha stod för en helt otrolig säsong ifjol.

Nu rapporteras det om intresse från Manchester United för brassen.

Det väntas dock krävas enorma pengar för att ta honom från Barcelona.

Foto: Bildbyrån

Raphinha var helt fenomenal i FC Barcelona förra säsongen. Brassen noterades för 34 mål och 26 assist på 57 matcher, det vill alltså säga mer än en poäng per match.

Även den här säsongen har 28-åringen börjat starkt med tre mål och två assist på sju matcher.

Samtidigt som Raphinha imponerar stort i FC Barcelona så kommer nu uppgifter om att han drar till sig intresse. Spanska Fichajes rapporterar att Manchester United har honom på sin radar.

Ifall den engelska storklubben väljer att konkretisera sitt intresse så kommer det dock bli dyrt.

Enligt uppgifterna kan brassen komma att kosta 120 miljoner pund (lite mer än 1,5 miljard kronor), för den som vill försöka ta honom från FC Barcelona.

Raphinha har kontrakt med FC Barcelona fram till sommaren 2028.