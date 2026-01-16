Prenumerera

Foto: Alamy

Uppgifter: Barça-talangen kan gå till PSG

Pedro Fernández Sarmientos, eller Dro, ryktas bort från Barcelona.
Enligt Mundo Deportivo är PSG en potentiell flytt för 18-åringen.

Foto: Alamy

Barcelonas Pedro Fernández Sarmientos, eller Dro som han kallas uppges vara på väg bort. Talangen har kopplats ihop med en flytt och enligt sajten Mundo Deportivo ska Paris Saint-Germain vara en möjlig destination.

Mundo Deportivo uppger att anledningen till att PSG nämnts beror på vad Dro har sagt till sina lagkamrater i omklädningsrummet.

Samtidigt skriver sajten att Barcelona inte mottagit något bud från Paris-klubben.

Dro har gjort fyra framträdanden i La Liga den här säsongen.

