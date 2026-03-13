Uppgifter: Barcelona allt närmare Vuskovic

Luka Vuskovic, 19, är på lån i Hamburg och har imponerat.

Nu uppger Sport att Barcelona är intresserade av 19-åringen.

Foto: Bildbyrån

Luka Vuskovic tillhör till Tottenham men har ännu inte representerat dem. 19-åringen är på lån i Hamburg och där imponerar han.

Succén i tyskland har inte gått obemärkt förbi och sedan en tid tillbaka har Barcelona varit intresserade av att värva Luka Vuskovic.

Nu uppger Sport att den spanska klubben tar nya steg för att lyckas med en värvning av mittbacken. Enligt uppgifterna förs allt djupare samtal, där en prislapp på 40 miljoner euro, cirka 431 miljoner kronor nämns som möjlig.