Uppgifter: Barcelona har erbjudit Kluivert kontrakt

Barcelona uppges ha lagt fram ett nytt treårskontrakt till talangen Shane Kluivert.

Det rapporterar transferjournalisten Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån



Shane Kluivert, som tillhör Barcelonas B-lag, kan vara på väg att förlänga sin tid i klubben. Den 18-årige yttern är son till klubbikonen Patrick Kluivert och yngre bror till Bournemouths Justin Kluivert. Hans nuvarande avtal löper ut till sommaren, vilket har lett till spekulationer kring hans framtid.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano har Barcelona nu presenterat ett nytt kontraktsförslag som sträcker sig över tre år.

Samtidigt uppges Kluivert själv fortfarande väga sina alternativ inför nästa steg i karriären.

Den unge nederländaren har även representerat sitt land på U-landslagsnivå.