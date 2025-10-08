Uppgifter: Barcelona kan gå för Dortmund-stjärnan

FC Barcelona kan komma att värva från Borussia Dortmund nästa sommar.

Karim Adeyemi uppges vara aktuell för den spanska storklubben.

Foto: Bildbyrån

Karim Adeyemi har stått för en fin säsongsinledning i Borussia Dortmund.

Den unge tysken står noterad för tre mål och tre assist på åtta matcher. Nu kommer rapporter gällande hans framtid.

Sky Sports Switzerland rapporterar att Barcelona kan komma att gå för tysken nästa sommar.

Adeyemi sitter på kontrakt med Dortmund fram till sommaren 2027.