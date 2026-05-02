Foto: Alamy

Uppgifter: Barcelona kan gå för Spurs-kaptenen

Nilo Ek
Webbredaktör
Inter vill sälja Alessandro Bastoni till Barcelona.
Samtidigt kan Cristian Romero vara av intresse för den spanska klubben.
Det rapporterar spanska Sport.

LONDON, Storbritannien - 20 dec 2025: Cristian Romero från Tottenham Hotspur under Premier League-matchen mellan Tottenham Hotspur FC och Liverpool FC på Tottenham Hotspur Stadium.
Barcelona är på jakt efter en ny mittback i sommarens transferfönster. Sedan tidigare har det rapporterats om att Alessandro Bastoni är aktuell för en flytt till La Liga-klubben.

Nu rapporterar den spanska tidningen Sport att det finns en risk att Bastoni-affären faller. Inter kräver 60 miljoner euro, motsvarande 648 miljoner kronor, för sin försvarsgeneral och om priset skulle bli för högt kan Barça vända blickarna mot Tottenham Hotspur och Cristian Romero.

Spurs-kaptenen sitter på ett utgående kontrakt och väntas lämna i sommar.

