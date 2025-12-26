Uppgifter: Barcelona med nytt bud på Hamza Abdelkarim

Al Ahly har tackat nej till ett första bud på Hamza Abdelkarim.

Då har FC Barcelona lagt ett nytt.

Det rapporterar ON Sports.

Foto: Bildbyrån

Det var i början av december som uppgifter gjorde gällande att FC Barcelona visar intresse för den 17-årige anfallstalangen Hamza Abdelkarim.

Abdelkarim spelar till vardags för egyptiska Al Ahly där han så här långt har fått göra fem A-lagsmatcher.

En dryg vecka efter de första uppgifterna menade Diario AS på att en flytt till Katalonien närmar sig för 17-åringen.

Nu menar ON Sports att det krävs mer än så. Detta då Al Ahly ska ha tackat nej till ett första bud på sin talang, som gällde ett lån med köpoption.

Vidare skriver de att en framtida övergång kunde bli värd fyra miljoner kronor, men att Al Ahly kräver det dubbla. Barcelona sägs också ha valt att höja sitt bud, som fortsatt är lägre än den egyptiska klubbens krav.

Kvar återstår att se om parterna kommer överens och om Hamza Abdelkarim kommer att spela i FC Barcelona.