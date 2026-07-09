Uppgifter: Barcelona nära Bardghji-konkurrent
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Barcelona närmar sig en storvärvning.
Det rör sig om Borussia Dortmunds Karim Adeyemi, som enligt uppgifter är på gång till den katalanska giganten.
Det är transferexperten Fabrizio Romano som rapporterar under torsdagsmorgonen att Barcelona tittar på en ny ytter, efter att Marcus Rashfords lån från Manchester United tagit slut. Och det handlar om den tyska fartkulan Karim Adeyemi, 24, som enligt uppgifterna har informerat Borussia Dortmund om att han vill lämna klubben för ”Barça”.
24-åringens kontrakt med den tyska klubben går ut efter nästa säsong och han har enligt uppgifterna inga planer på att förlänga med Dortmund.
Romano rapporterar samtidigt att Barcelona har skickat ett officiellt bud på Adeyemi och ”jobbar på att få affären klar”. Det framgår däremot inte hur stor prislapp som Dortmund kan tänkas kräva för att släppa yttern.
Kan ersätta Roony Bardghji
Skulle det bli en affär i sommar blir konkurrensen för den svenska supertalangen Roony Bardghji mördande. 20-åringen hade redan förra säsongen svårt att ta sig in i Barcelonas startelva, men när superstjärnan Lamine Yamal gick sönder fick Bardghji chansen i några matcher.
Med ytterligare en ytter in i Barcelona ser svenskens chanser till spel små ut, och det har redan pratats om att det kan bli en flytt från Camp Nou i sommar.
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