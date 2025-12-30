Uppgifter: Barcelona nära värvning av Abdelkarim

Barcelona uppges vara nära att säkra en av Afrikas mest lovande anfallstalanger.

Förhandlingarna om Hamza Abdelkarim ska vara i ett långt framskridet skede.



I början av december rapporterade den spanska tidningen Sport att Barcelona visade intresse för den egyptiske anfallaren Hamza Abdelkarim, 17.



Nu tyder mycket på att en affär är nära.

Enligt den egyptiska sajten FilGoal för Barcelona avancerade förhandlingar med Abdelkarims klubb Al Ahly, efter att ha lagt ett bud som ska motsvara den egyptiska klubbens värdering. Även BeIN Sport uppger att den katalanska storklubben är nära att slutföra värvningen.

Han har imponerat stort i Egyptens U17-landslag, där han stått för tolv mål på 19 landskamper.