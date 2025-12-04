Uppgifter: Barcelona på jakt efter United-talang
Barcelona vill värva från Manchester United.
Enligt tidningen The Sun är den spanska klubben intresserad av JJ Gabriel.
Barcelona sneglar på en spelare till framtiden.
Enligt den engelska tidningen The Sun är Barça ute efter Manchester United-talangen JJ Gabriel, 15, som beskrivs som en av de mest lovande spelarna i klubbens akademi.
Samtidigt ska United inte vilja släppa Gabriel då även de värderar honom högt. 15-åringen gjorde nyligen ett träningspass med Uniteds A-lag.
Anfallaren står noterad för tio mål på tio matcher i U18-Premier League.
