Uppgifter: Barcelona på jakt efter United-talang

Barcelona vill värva från Manchester United.

Enligt tidningen The Sun är den spanska klubben intresserad av JJ Gabriel.

Barcelonas sportchef Deco. Foto: Bildbyrån

Barcelona sneglar på en spelare till framtiden.

Enligt den engelska tidningen The Sun är Barça ute efter Manchester United-talangen JJ Gabriel, 15, som beskrivs som en av de mest lovande spelarna i klubbens akademi.

Samtidigt ska United inte vilja släppa Gabriel då även de värderar honom högt. 15-åringen gjorde nyligen ett träningspass med Uniteds A-lag.

Anfallaren står noterad för tio mål på tio matcher i U18-Premier League.