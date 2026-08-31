Uppgifter: Barcelona säkrar upp talang

Barcelona ser ut att värva för framtiden.

Den spanska storklubben värvar försvarstalangen Mikael Baza,16.

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Barcelona säkrar upp en mittback för framtiden.

Enligt tyska Sky Sports är klubben överens med Hamburg om en övergång för 16-årige Mikael Baza. Talangen väntas skriva på ett treårskontrakt med den katalanska storklubben inom de närmaste dagarna.

Baza kommer inledningsvis att tillhöra Barcelonas reservlag, med planen att på sikt slussas upp till A-laget, uppger Sky Sports.