Uppgifter: Barcelona siktar på Vlahovic som Lewandowski-ersättare

Barcelona planerar för framtiden utan Robert Lewandowski.

Enligt uppgifter från Fichajes är Juventus-anfallaren Dusan Vlahovic klubbens prioritet inför nästa säsong.

Foto: Bildbyrån



Robert Lewandowski, 37, har varit Barcelonas huvudmålskytt sedan han anslöt sommaren 2022. Hans kontrakt löper ut efter säsongen, och den katalanska klubben har enligt lokala medier redan bestämt sig för att inte förlänga avtalet.

Som potentiell ersättare pekas Dusan Vlahovic ut. Den 25-årige serben har kontrakt med Juventus till sommaren och kan därmed värvas gratis. Sedan flytten till den italienska storklubben 2022 har Vlahovic gjort 62 mål och 15 assist på 155 matcher.

Fichajes skriver att Barcelona kan inleda diskussioner med Vlahovics representanter redan efter nyår.

Bayern München har också tidigare kopplats ihop med anfallaren som en möjlig destination.