Uppgifter: Barcelona vill värva från Norwich

Barcelona uppges plocka in Norwich-talangen Ajay Tavares.

Det rapporterar transferexperten Fabrizio Romano.

Barcelona har tidigare sneglat mot England för en potentiell värvning. Enligt transferjournalisten är den spanska storklubben nära att värva 16-årige Ajay Tavares från Norwich.

Romano uppger att Barça är positiva och att en affär hoppas vara i hamn inom de närmsta dagarna. Tidigare uppgifter gör gällande att Tavares har ett utländskt pass vilket gör flytten enklare vid en yngre ålder.

Yttern spelar för Norwichs U18-lag och har representerat det engelska U15, U16 och U17-landslaget.



