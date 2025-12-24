Uppgifter: Barcelona vill värva från Nottingham

FC Barcelona ser ut att vilja förstärka sitt försvar.

Detta då man, enligt Sport, vill värva Murillo från Nottingham Forest.

Foto: Bildbyrån

Den Brasiliansk mittbacken Murillo har spelat för Premier League-klubben Nottingham Forest sedan sommaren 2023.

Sedan dess har det blivit totalt 91 matcher i Forest-tröjan där han har växt fram till en viktig kugge i mittlåset, vilket har gjort att andra klubbar har fått upp ögonen för honom.

Enligt tidigare rapporter har Arsenal och Chelsea uttryckt sitt intresse. Nu bör även Barcelona adderas på listan.

Det är den spanska tidningen Sport som skriver att den katalanska klubben ser Murillo som en passande ersättare till den knäskadade dansken Andreas Christensen.

Däremot ska en värvning i januari vara svår att få till och Barcelonas fokus ska istället vara att lägga vantarna på brassen i sommar.

Murillos kontrakt med Nottingham Forest sträcker sig till sommaren 2029.