Uppgifter: Barcelona vill värva Kerolin – slår rekord

Barcelona har tappat flera stora stjärnor som Putellas och Leon.

Nu ser de ut att värva från England och Manchester City.

Kerolin är nära att skriva på med Barcelona.

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Barcelona har förlorat flera stora spelare som Ona Battle, Mapi Leon, Alexia Putellas och Salma Paralluelo. Nu ser gigant-klubben ut att göra en värvning.

De har siktat in sig på Manchester Citys Kerolin, som även är em given del av Brasiliens damlandslag.

Kontraktet ska röra enligt uppgifter från flera medier vara 4.5 år och Barcelona sägs betala 1.5 miljoner euro för brasilianskan vilket motsvarar drygt 16 miljoner kronor. Det kommer i såfall blir rekordförsäljng för Manchester City och kommer komma upp i nivå med Felicia Schröders världsredkordtransfer till Real Madrid.

Övergången sägs bli klar senare i veckan.