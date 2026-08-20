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Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Barcelona vill värva VM-målvakt

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Nilo Ek
Webbredaktör
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Barcelona behöver ersätta Wojciech Szczęsny.
Enligt uppgifter förhandlar de med kroatiske Dominik Livaković.

Foto: Bildbyrån

Barcelona-målvakten Wojciech Szczęsny sitter på ett avtal till sommaren 2027. Redan nu har Barça planer på att ersätta den polske burväktaren.

Enligt den spanska tidningen Marca tittar Barcelona på den kroatiske landslagsmålvakten Dominik Livaković som ett alternativ. 31-åringen tillhör turkiska Fenerbahce. Hans avtal sträcker sig till 2028.

Marca uppger att Barcelona vill försöka låna in honom under säsongen.

Livaković vaktade Kroatiens mål under VM och har gjort totalt 79 landskamper.


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