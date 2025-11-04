Uppgifter: Bardghji drar till sig intresse – samtal pågår

Roony Bardghji plockades in av FC Barcelona i somras.

I vinter kan det komma att bli ett temporärt klubbyte för svensken.

Det rapporteras nu om intresse för att ta honom på lån.

Foto: Bildbyrån

Roony Bardghji var omskriven i somras och till slut blev det en flytt till den spanska storklubben FC Barcelona för den svenske jättetalangen.

I storklubben har det blivit åtta framträdanden och 188 minuter på planen, lite mer än vad kanske många hade förväntat sig.

Nu kommer dock uppgifter om att det kan komma att bli en temporär flytt för svensken i vinter.

Spanska Sport rapporterar nämligen att FC Porto och VfB Stuttgart, som båda var intresserade i somras, är nu intresserade av att ta Bardghji på lån.

Enligt uppgifterna pågår diskussioner inom den spanska storklubben vad som är bäst gällande svensken. Tidningen uppger även att klubben är nöjda med hans utveckling hittills, något som ska ha lyfts med hans representanter nyligen, samt att Hansi Flick helst inte vill att någon spelare lämnar i januari.