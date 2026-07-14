Uppgifter: Bayern München blickar mot Koundé

Jules Koundé, 27, drar till sig tyskt intresse.

Enligt tyska Bild har Bayern München undersökt om man kan värva honom från Barcelona.

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Bayern München uppges ha riktat blickarna mot Barcelona. Enligt den tyska tidningen Bild har den tyska storklubben undersökt möjligheten att värva den franske högerbacken Jules Koundé.

Någon affär ser dock inte ut att vara nära. Koundé väntas i nuläget bli kvar i Barcelona, åtminstone över den kommande säsongen.

27-åringen har kontrakt med den katalanska klubben till sommaren 2030. Han anslöt från Sevilla inför säsongen 2022/23 och har sedan dess spelat 188 matcher i Barcelona-tröjan.