Uppgifter: Bayern München har Hugo Larsson på sin radar

Hugo Larsson, 21, har ryktats till flera klubbar i Europa.

Men nu är även Bayern München intresserade av svensken.

Det uppger The Athletic.

Foto: Bildbyrån

Hugo Larsson har tillhört Eintracht Frankfurt sedan sommaren 2023 och sedan dess har det florerat en del rykten om nya steg för svensken. Nu uppger The Athletic att även Bayern München är intresserade av att värva en rival.

Uppgifterna säger även att Larsson och hans klubb Eintracht Frankfurt anser att sommaren är ett bra tillfälle för flytt. Övergångssumman väntas landa på 50-55 miljoner euro (vilket motsvarar cirka 550-600 miljoner kronor).

Hugo Larsson har kontrakt med Frankfurt fram till juni 2029.