Uppgifter: Bayern München har tackat nej till stjärnan

Victor Osimhen har enligt uppgifter erbjudits till Bayern München.

Svaret från den tyska storklubben var dock ett tydligt nej.

Foto: Bildbyrån

Victor Osimhen lämnade Napoli permanent för Galatasaray i somras, efter att ha spenderat fjolårssäsongen på lån hos den turkiska storklubben och även denna säsong har han imponerat.

27-åringen har hittills gjort sex mål på tolv matcher i den turkiska ligan, men trots det finns det inga garantier att han blir kvar över vinterfönstret.

Tyska TZ rapporterar nämligen att Osimhen erbjudits till den tyska storklubben Bayern München, detta då Galatasaray uppges vilja få in intäkter.

Några intäkter från Bayern kommer dock inte att komma, för samma tidning uppger att Bayern gjort tydligt direkt att en Osimhen-värvning inte är aktuell i dagsläget.

Osimhen har kontrakt med Galatasaray fram till sommaren 2029.