Uppgifter: Bayern München i dialog med Feyenoord om Read

Givairo Read har imponerat stort i Feyenoord.

Nu kan nästa steg bli Bayern München – som enligt Sky har inlett samtal med klubben om den 19-årige högerbacken.

Foto: Bildbyrån

Givairo Read fick sitt stora genombrott i Feyenoord under förra säsongen och har stått för en imponerande säsongsinledning detta år.

Prestationerna har väckt stort intresse runt om i Europa. Förra veckan kom det uppgifter om att Bayern München visat intresse för den unga ytterbacken.



Enligt Sky är Bayern München nu i konkret dialog med Feyenoord om en möjlig övergång. Den tyska storklubben uppges vara på jakt efter en ung ytterback inför framtiden – och Read ska vara ett av huvudalternativen.

Samtidigt finns konkurrens från Premier League. Liverpool, Manchester United, Arsenal och Brighton sägs följa utvecklingen noggrant.

Read har kontrakt med Feyenoord till sommaren 2029.