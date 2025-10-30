Uppgifter: Bayern München jagar Givairo Read

Bayern München jagar Feyenoord-talangen Givairo Read.

Den 19-årige högerbacken har kontrakt till 2029 och uppges även vara aktuell för Premier League-klubbar.

Bayern München har enligt Sky Sport inlett diskussioner om en övergång av Givairo Read, 19, högerback i Feyenoord.



Men Bayern ser ut att få konkurrens från flera Premier League-klubbar, enligt uppgifter.



Read har kontrakt med den nederländska klubben till sommaren 2029.

Han kom till Feyenoord från Volendam under sommaren 2023 och har denna säsong noterats för ett mål och två assist på tolv matcher.