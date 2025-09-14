Nico Williams ryktats bort från Athletic Bilbao i somras.

Istället för en flytt blev det ett nytt långtidskontrakt – men om han blir kvar trots det återstår att se.

Bayern München uppges nämligen sikta in sig på yttern.

Foto: Bildbyrån

Nico Williams såg i somras ut att vara på väg bort från Athletic Bilbao.

Den spanske landslagsmannen ryktades vara på väg till FC Barcelona, men istället skrev han på ett nytt långtidskontrakt med Athletic Bilbao (fram till sommaren 2035).

Det nya kontraktet ser dock inte ut att skrämma bort potentiella köpare.

Spanska Fichajes rapporterar nämligen nu att Bayern München siktar in sig på 23-åringen.

Enligt uppgifterna ska den tyska storklubben vilja värva Williams nästa sommar.