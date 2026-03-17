Uppgifter: Bayern München utmanar om Anderson

Intresset kring Elliot Anderson växer inför sommarens transferfönster.

Nu ger sig Bayern München in i jakten på Nottingham-mittfältaren som redan kopplats ihop med flera Premier League-klubbar.

Elliot Anderson har under vintern varit ett hett namn på transfermarknaden och ryktats till både Manchester United och Manchester City. En flytt efter säsongen framstår som allt mer sannolik.

Nu uppges en ny klubb gett sig in i bilden. Enligt Daily Mail följer Bayern München situationen noggrant och planerar att öka sitt intresse inom kort.

Samtidigt har tidigare rapporter gjort gällande att Anderson själv lutar mot en övergång till Manchester City.

Huruvida Bayerns intåg påverkar hans beslut återstår dock att se.