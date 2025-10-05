Uppgifter: Bayerns plan – han ska ersätta Neuer

Bayern München är på jakt ersättare till Manuel Neuer.

Nu uppges storklubben ha identifierat vem man vill ta in.

Spelaren i fråga är Milans målvakt Mike Maignan.

Foto: Bildbyrån

Det ryktades flitigt kring Mike Maignan och Chelsea under det gångna sommarfönstret, men någon övergång blev inte av.

Målvakten sitter på ett utgående kontrakt med AC Milan och nu placeras fransmannen i en ny klubb.

Teamtalk rapporterar nämligen att Bayern München vill värva fransmannen.

Den tyska storklubben ser 30-åringen som ersättare till 39-årige Manuel Neuer.

Neuer har fortsatt varit ordinarie i Bayern även den här säsongen, men efter den här säsongen så löper hans kontrakt med den tyska storklubben ut.