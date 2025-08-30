Uppgifter: Beata Olsson lämnar Kristianstad

Beata Olsson, 24, är på väg att lämna Kristianstads DFF.

Enligt Soccerdonna är anfallaren klar för en klubb i WSL.

Olsson väntas missa lördagens match mot AIK.

Sejouren i Kristianstad ser ut att bli ett halvår lång. Anfallaren, som anslöt från AIK inför säsongen 2025, uppges vara klar för en flytt utomlands.

Det är Instagram-kontot Soccerdonna som rapporterar att 24-åringen kommer att lämna Kristianstad för en klubb i den engelska högstaligan, Womens Super League. Vilken klubb det rör sig om framgår inte av uppgifterna.

Enligt Soccerdonna kommer Olsson inte att vara med i matchtruppen när Kristianstad tar emot AIK under lördagen.