Go Ahead Eagles har försökt att värva Felix Beijmo.

Men den svenske ytterbacken har nobbat klubben.

Detta rapporterar danska Tipsbladet.

Felix Beijmo hade kunnat flytt till Nederländerna, men svensken har valt att nobba en flytt, detta enligt Tipsbladet.

Tidningen rapporterar att nämligen att Go Ahead Eagles försökt att värva honom, men ytterbacken ska ha nobbat erbjudandet.

Enligt uppgifterna så ska klubben ha erbjudit Beijmo ett treårskontrakt, men detta ska han ha tackat nej till.

Tipsbladet rapporterar även att Raków Częstochowa försökte att värva ytterbacken tidigare i sommar, då valde dock AGF Århus att nobba erbjudandet.