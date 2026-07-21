Uppgifter: Benfica plockar in Jhon Durán på lån

Jhon Durán lämnar saudiska Al Nassr för att gå på lån till Benfica.

Låneavtalet sträcker sig över hela kommande säsongen och innehåller en köpoption.

Foto: Bildbyrån

Jhon Durán fick sitt genombrott i England. I januari 2025 lämnade den colombianske anfallaren Aston Villa för en flytt till saudiska Al Nassr.

Tiden i klubben har däremot inte blivit som förväntat. Durán har haft svårt att få kontinuitet och tillbringat stora delar av tiden på lån. Senast representerade han ryska Zenit Sankt Petersburg.

Nu står det klart att 22-åringen fortsätter sin karriär i Portugal.

Benfica bekräftar på sin hemsida att Durán ansluter på lån från Al Nassr. Avtalet sträcker sig över den kommande säsongen och innehåller även en köpoption, vilket innebär att Benfica kan köpa loss anfallaren nästa sommar.