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Bildmontage. Foto: Bildbyrån

Blågult-duon bäst sedan 94

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Fredrik de Ron
Webbredaktör
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Sveriges VM-äventyr fick ett snöpligt slut.
FotbollDirekt djupdyker i ”Blågults” statistik från turneringen.
✔️ Isak och Gyökeres bäst sedan 1994.
✔️ Kristoffer Nordfeldt femte (!) sämst i VM.
✔️ Svanberg rekordmålskytt.

Bildmontage. Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Det blev ingen magisk VM-sommar för Sverige. Eller, i alla fall inte så magisk som många kanske hade hoppats på. Efter den historiska 5–1-segern mot Tunisien i premiären klarade sig ”Blågult” nätt och jämnt vidare från gruppspelet och vidare till en sextondelsfinal, via en plats som en av de åtta bästa grupptreorna.

Väl där, ja, då blev det ett snöpligt uttåg mot världslaget Frankrike.

Men trots att Sveriges äventyr i världsmästerskapet i Nordamerika blev kortare än vad man kanske hade hoppats på så finns det glädjeämnen i den blågula VM-insatsen. Här går FotbollDirekt igenom Sveriges VM 2026 i siffror.

Sveriges VM i siffror

Isak och Gyökeres bäst sedan 1994

Med sina totalt sju poäng (två mål och fem assists) var den svenska anfallsduon Alexander Isak och Viktor Gyökeres Sveriges farligaste offensiva hot.

Enligt siffror från statistiktjänsten Opta var Isak och Gyökeres den duo som skapade tredje flest chanser för varandra (6) i hela mästerskapet, enbart överträffad av Frankrikes Michael Olise och Kylian Mbappé (8) och Belgiens Kevin De Bruyne och Leandro Trossard (12).

Spelare 1Spelare 2Chanser skapade för varandraSpelare 1 för 2Spelare 2 för 1
Leandro TrossardKevin De Bruyne1275
Michael OliseKylian Mbappé844
Viktor GyökeresAlexander Isak633
Omar MarmoushMohamed Salah514
Källa: Opta.

Anfallsduon blev även det första svenska paret att båda göra ett mål och en assists i en och samma VM-match (mot Tunisien) sedan Kennet Andersson och Martin Dahlin gjorde det mot Saudiarabien i VM 1994 i USA (sedan Opta började föra statistik 1966).

Alexander Isak blev även den första spelaren att göra ett mål och två assists i en VM-match sedan Tomas Brolin i bronsmatchen mot Bulgarien 1994. Hans totalt tre assists tog Liverpool-stjärnan till en delad tredjeplats i målpassningsligan i VM 2026 och det är den högsta siffran en svensk har stått för under ett VM sedan, ja, ni gissade det, Tomas Brolin 1994 (sedan Opta började föra statistik 1966).

New Jersey, USA, den 30 juni 2026. Sveriges Viktor Gyökeres och Alexander Isak ser besvikna ut efter åttondelsfinalen i fotbolls-VM mellan Frankrike och Sverige.
Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Foto: Bildbyrån

Yasin Ayari tredje yngst någonsin

Den kanske klarast lysande svenska stjärnan i sommarens mästerskap var den 22-åriga mittfältaren Yasin Ayari. Brighton-spelaren stod för dubbla fullträffar i premiärmatchen mot Tunisien och blev, tillsammans med Anthony Elanga, Sveriges främsta målskytt i VM 2026 (2).

Med sina två mål i öppningsmatchen blev Ayari den tredje yngsta svensken att göra två mål i en och samma VM-match (22 år och 251 dagar), och den yngsta sedan Ralf Edström mot Uruguay i VM 1974.

SpelareMatchÅrÅlderAntal mål
Ralf EdströmSverige – Uruguay199421 år, 259 dagar2
Agne SimonssonSverige – Mexiko195822 år, 232 dagar2
Yasin AyariSverige – Tunisien202622 år, 252 dagar2
Kurt HamrinSverige – Ungern195823 år, 205 dagar2
Sven JonassonSverige – Argentina193424 år, 322 dagar2
Källa: Opta.

Yasin Ayari blev dessutom den näst yngsta spelaren att göra två mål från utanför straffområdet i en och samma match, enbart överträffad av den tyska mittfältaren Bastian Schweinsteiger (21 år och 341 dagar) mot Portugal i VM 2006.

Svanberg NÄSTAN historisk

När Mattias Svanberg hoppade in mot Tunisien och målade efter bara 18 sekunder skrev den svenska mittfältaren in sig i VM:s historieböcker. Ja, för Sveriges 5–1-mål i minut nummer 84 var det näst snabbaste VM-målet från en inhoppare någonsin.

Monterrey, Mexiko, den 14 juni 2026. Sveriges Mattias Svanberg firar sitt 4–0-mål tillsammans med lagkamraterna efter en VAR-kontroll under grupp F-matchen mellan Sverige och Tunisien i fotbolls-VM. Foto: Henry Romero/Reuters.
Mattias Svanberg. Foto: Bildbyrån

Svanbergs blixtmål slogs med bara två sekunder av den uruguayanska inhopparen Richard Morales mot Senegal i VM 2002 (16 sekunder).

Kristoffer Nordfeldt femte sämst i VM

Den rutinerade målvakten Kristoffer Nordfeldt var med och förde ”Blågult” till VM, med dubbla jätteinsatser i playoff-spelet mot Ukraina och Polen. Väl i mästerskapet i Nordamerika fick 37-åringen fortsatt förtroende av Graham Potter, men efter sex insläppta mål på de två inledande matcherna var det Jacob Widell Zetterström som fick vakta kassen i den sista gruppspelsmatchen mot Japan och i sextondelen mot Frankrike.

Faktum är att Nordfeldt hade den femte sämsta räddningsprocenten av alla VM-målvakter som fick minst ett skott mot sig under mästerskapet. 37-åringen räddade bara tre av nio skott som han fick mot sig, en räddningsprocent på 33 procent.

SpelareNationSpelade matcherSkott mot målRäddningarRäddningsprocent
Oussama BenbotAlgeriet1300%
Matt TurnerUSA1300%
Abdelmouhib ChamakhTunisien16117%
Utkir YusupovUzbekistan14125%
Kristoffer NordfeldtSverige29333%
Abduvokhid NematovUzbekistan213538%
Aymen DahmenTunisien212542%
Källa: Opta.

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