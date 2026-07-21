Blågult-duon bäst sedan 94

Sveriges VM-äventyr fick ett snöpligt slut.

FotbollDirekt djupdyker i ”Blågults” statistik från turneringen.

✔️ Isak och Gyökeres bäst sedan 1994.

✔️ Kristoffer Nordfeldt femte (!) sämst i VM.

✔️ Svanberg rekordmålskytt.

Bildmontage. Foto: Bildbyrån

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Det blev ingen magisk VM-sommar för Sverige. Eller, i alla fall inte så magisk som många kanske hade hoppats på. Efter den historiska 5–1-segern mot Tunisien i premiären klarade sig ”Blågult” nätt och jämnt vidare från gruppspelet och vidare till en sextondelsfinal, via en plats som en av de åtta bästa grupptreorna.

Väl där, ja, då blev det ett snöpligt uttåg mot världslaget Frankrike.

Men trots att Sveriges äventyr i världsmästerskapet i Nordamerika blev kortare än vad man kanske hade hoppats på så finns det glädjeämnen i den blågula VM-insatsen. Här går FotbollDirekt igenom Sveriges VM 2026 i siffror.

Sveriges VM i siffror

Isak och Gyökeres bäst sedan 1994

Med sina totalt sju poäng (två mål och fem assists) var den svenska anfallsduon Alexander Isak och Viktor Gyökeres Sveriges farligaste offensiva hot.

Enligt siffror från statistiktjänsten Opta var Isak och Gyökeres den duo som skapade tredje flest chanser för varandra (6) i hela mästerskapet, enbart överträffad av Frankrikes Michael Olise och Kylian Mbappé (8) och Belgiens Kevin De Bruyne och Leandro Trossard (12).

Spelare 1 Spelare 2 Chanser skapade för varandra Spelare 1 för 2 Spelare 2 för 1 Leandro Trossard Kevin De Bruyne 12 7 5 Michael Olise Kylian Mbappé 8 4 4 Viktor Gyökeres Alexander Isak 6 3 3 Omar Marmoush Mohamed Salah 5 1 4 Källa: Opta.

Anfallsduon blev även det första svenska paret att båda göra ett mål och en assists i en och samma VM-match (mot Tunisien) sedan Kennet Andersson och Martin Dahlin gjorde det mot Saudiarabien i VM 1994 i USA (sedan Opta började föra statistik 1966).

Alexander Isak blev även den första spelaren att göra ett mål och två assists i en VM-match sedan Tomas Brolin i bronsmatchen mot Bulgarien 1994. Hans totalt tre assists tog Liverpool-stjärnan till en delad tredjeplats i målpassningsligan i VM 2026 och det är den högsta siffran en svensk har stått för under ett VM sedan, ja, ni gissade det, Tomas Brolin 1994 (sedan Opta började föra statistik 1966).

Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Foto: Bildbyrån

Yasin Ayari tredje yngst någonsin

Den kanske klarast lysande svenska stjärnan i sommarens mästerskap var den 22-åriga mittfältaren Yasin Ayari. Brighton-spelaren stod för dubbla fullträffar i premiärmatchen mot Tunisien och blev, tillsammans med Anthony Elanga, Sveriges främsta målskytt i VM 2026 (2).

Med sina två mål i öppningsmatchen blev Ayari den tredje yngsta svensken att göra två mål i en och samma VM-match (22 år och 251 dagar), och den yngsta sedan Ralf Edström mot Uruguay i VM 1974.

Spelare Match År Ålder Antal mål Ralf Edström Sverige – Uruguay 1994 21 år, 259 dagar 2 Agne Simonsson Sverige – Mexiko 1958 22 år, 232 dagar 2 Yasin Ayari Sverige – Tunisien 2026 22 år, 252 dagar 2 Kurt Hamrin Sverige – Ungern 1958 23 år, 205 dagar 2 Sven Jonasson Sverige – Argentina 1934 24 år, 322 dagar 2 Källa: Opta.

Yasin Ayari blev dessutom den näst yngsta spelaren att göra två mål från utanför straffområdet i en och samma match, enbart överträffad av den tyska mittfältaren Bastian Schweinsteiger (21 år och 341 dagar) mot Portugal i VM 2006.

Svanberg NÄSTAN historisk

När Mattias Svanberg hoppade in mot Tunisien och målade efter bara 18 sekunder skrev den svenska mittfältaren in sig i VM:s historieböcker. Ja, för Sveriges 5–1-mål i minut nummer 84 var det näst snabbaste VM-målet från en inhoppare någonsin.

Mattias Svanberg. Foto: Bildbyrån

Svanbergs blixtmål slogs med bara två sekunder av den uruguayanska inhopparen Richard Morales mot Senegal i VM 2002 (16 sekunder).

Kristoffer Nordfeldt femte sämst i VM

Den rutinerade målvakten Kristoffer Nordfeldt var med och förde ”Blågult” till VM, med dubbla jätteinsatser i playoff-spelet mot Ukraina och Polen. Väl i mästerskapet i Nordamerika fick 37-åringen fortsatt förtroende av Graham Potter, men efter sex insläppta mål på de två inledande matcherna var det Jacob Widell Zetterström som fick vakta kassen i den sista gruppspelsmatchen mot Japan och i sextondelen mot Frankrike.

Faktum är att Nordfeldt hade den femte sämsta räddningsprocenten av alla VM-målvakter som fick minst ett skott mot sig under mästerskapet. 37-åringen räddade bara tre av nio skott som han fick mot sig, en räddningsprocent på 33 procent.