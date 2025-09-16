Uppgifter: Benjamin Mendy till polsk klubb
Skandalomsusade Benjamin Mendy är klar för en ny klubb.
Fransmannen ansluter till Pogon Szczecin.
Det rapporterar polska journalisten Tomasz Włodarczyk.
Benjamin Mendy har stått utan klubb sedan i slutet av juli 2025 då han lämnade FC Zürich.
Nu rapporterar Meczyki-journalisten Tomasz Włodarczyk att skandalspelaren skriver ett kontrakt med polska Pogon Szczecin. Avtalet uppges sträcka sig över två år.
I Pogon Szczecin huserar svenske Linus Wahlqvist Egnell och den förre Dif-profilen Fredrik Ulvestad.
Benjamin Mendy är känd från tiden i Manchester City där han hamnade i strid med ledningen gällande outbetalad lön. Mendy var avstängd av klubben på grund av misstänkt våldäkt. Fransmannen friades senare från anklagelserna.
