Uppgifter: Benkovic nära återkomst till AIK

En riktig bomb är nära att brisera.

Enligt Expressen är Filip Benkovic klar för en återkomst till AIK.

Filip Benkovic. Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

Filip Benkovic lämnade AIK i vintras nästan exakt ett år efter att han anslutit till klubben. Flyttlasset gick till Shenzhen Peng City i Kina där kroaten medverkat i nio ligamatcher under våren.

Nu talar mycket för att mittbacken återvänder till AIK. Enligt Expressen är parterna överens om ett låneavtal för resten av säsongen.

AIK har haft skadebekymmer på mittbackspositionen under säsongen och Benkovic ses därmed som en lösning på de problemet. Kroaten ska redan vara på väg till Stockholm och läkarundersökningen sker enligt uppgifterna imorgon, fredag.