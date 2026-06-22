Uppgifter: Bergvall vill lämna Tottenham
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Lucas Bergvall kan lämna Tottenham.
Enligt The Athletic har han meddelat att han vill lämna klubben.
Lucas Bergvalls framtid i Tottenham är osäker.
Enligt The Athletic har den svenske mittfältaren meddelat klubben att han vill gå vidare i karriären och är öppen för en flytt från Londonklubben.
Intresset för 20-åringen uppges vara stort. The Athletic skriver att flera klubbar, både i England och på den europeiska kontinenten, följer situationen. Nyligen rapporterades även att Chelsea har Bergvall på sin radar.
Den här artikeln handlar om: