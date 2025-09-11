Uppgifter: Besiktas värvar från Nottingham Forest

Besiktas ser ut att göra en värvning från Nottingham Forest i sista minuten.

Detta då man lånar in portugisen Jota Silva, enligt transferspecialisten Nicolò Schira.

Foto: Bildbyrån

De flesta transferfönster har bommat igen sedan nära två veckor sedan, men än är det turkiska fönstret fortsatt öppet.

Detta fram till imorgon, den 12:e september.

Nu ser också Besiktas ut att göra en sen förstärkning till sin trupp. Detta i form av portugisen Jota Silva från Nottingham Forest.

Det är transferspecialisten Nicolò Schira som skriver att en uppgörelse gällande ett lån med köpoption har nåtts. I villkoren sägs även en köpobligation finnas, i det fall att Silva uppnår ett specifikt antal kriterier.

Utköpsklausulen sägs ligga på 17 miljoner euro, eller 185 miljoner kronor, och för lånet betalar den turkiska jätten tre miljoner euro.

Jota Silva anslöt till Premier League-klubben förra året och har kontrakt till 2028.