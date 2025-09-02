Uppgifter: Besirovic kan lämna AIK
Dino Besirovic ser ut att lämna AIK.
Bosnierns kontrakt kommer inte att förlängas.
Det rapporterar Expressen.
Dino Besirovic anslöt till AIK för cirka två år sedan. Sedan dess har han blivit en viktig spelare i ”Gnaget” och bidragit med sju mål och fem assist på 59 tävlingsmatcher.
Nu kan bosnierns tid i ”Gnaget” vara över.
Enligt Expressen kommer AIK inte att förnya den offensive pjäsens kontrakt. Tidningen menar därmed att Besirovic gjort sitt och lämnar i höst.
31-åringens nuvarande kontrakt löper ut efter säsongen.
