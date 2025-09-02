Uppgifter: Besirovic kan lämna AIK

Dino Besirovic ser ut att lämna AIK.

Bosnierns kontrakt kommer inte att förlängas.

Det rapporterar Expressen.

Foto: Bildbyrån

Dino Besirovic anslöt till AIK för cirka två år sedan. Sedan dess har han blivit en viktig spelare i ”Gnaget” och bidragit med sju mål och fem assist på 59 tävlingsmatcher.

Nu kan bosnierns tid i ”Gnaget” vara över.

Enligt Expressen kommer AIK inte att förnya den offensive pjäsens kontrakt. Tidningen menar därmed att Besirovic gjort sitt och lämnar i höst.

31-åringens nuvarande kontrakt löper ut efter säsongen.