Uppgifter: Blåvitt-forwarden nära flytt till Polen

Max Fenger kan lämna IFK Göteborg.

Enligt uppgifter är forwarden nära en överenskommelse med Jagiellonia Białystok i Polen.

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Max Fenger gjorde en formstark fjolårssäsong när IFK Göteborg slutade på en fjärdeplats i allsvenskan. Dansken gjorde 12 mål och tre assist på 30 matcher.

I år har det inte gått lika bra. Blåvitt ligger på den undre halvan av tabellen och Fenger har bara gjort tio framträdanden.

Enligt Expressen är Fenger på väg att lämna. Tidningen uppger att han är nära en överenskommelse med polska Jagiellonia Białystok.

Värt att notera är att den polska klubben nyligen plockade in Hampus Finndell från Djurgården.