Uppgifter: Blåvitt jagar tidigare allsvensk profil

IFK Göteborg vill förstärka.

Enligt uppgifter är mittfältaren Kevin Ackermann, 25, aktuell för klubben.

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IFK Göteborg har nyligen plockat in Nino Zugelj från Djurgården. Nu vill de förstärka mittfältet med ytterligare namn.

Enligt Aftonbladet har Blåvitt haft ett möte med den tidigare BP-mittfältaren Kevin Ackermann. Spelaren uppges i sin tur ta ett framtidsbeslut inom kort. Detta då det även finns utländska klubbar som visar intresse för 25-åringen.

Ackermann har förutom Brommapojkarna spelat i BK Häcken och Örgryte.