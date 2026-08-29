Uppgifter: Blåvitt jagar tidigare allsvensk profil
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IFK Göteborg vill förstärka.
Enligt uppgifter är mittfältaren Kevin Ackermann, 25, aktuell för klubben.
IFK Göteborg har nyligen plockat in Nino Zugelj från Djurgården. Nu vill de förstärka mittfältet med ytterligare namn.
Enligt Aftonbladet har Blåvitt haft ett möte med den tidigare BP-mittfältaren Kevin Ackermann. Spelaren uppges i sin tur ta ett framtidsbeslut inom kort. Detta då det även finns utländska klubbar som visar intresse för 25-åringen.
Ackermann har förutom Brommapojkarna spelat i BK Häcken och Örgryte.
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