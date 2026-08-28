Uppgifter: Blåvitt vill värva från Djurgården

Nino Zugelj, 26, ryktas lämna Djurgårdens IF.

Ligakonkurrenten IFK Göteborg visar intresse för yttern, enligt uppgifter.

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Nino Zugelj anslöt till Djurgården inför fjolårssäsongen. Väl i Stockholmsklubben har 26-åringen haft det svårt att få regelbundet med speltid.

Nu rapporterar Fotbollskanalen att slovenen kan lämna Djurgården innan sommarens transferfönster stänger. Samtidigt gör uppgifterna gällande att det finns intresse för yttern inom allsvenskan. Enligt Fotbollskanalen är det IFK Göteborg som visar intresse.

Under Djurgårdens torsdagspass saknades Zugelj helt och tränaren Jani Honkavaara ville inte gå in på anledningen.

Nino Zugelj har gjort ett mål och sju framträdanden i allsvenskan den här säsongen.