Uppgifter: Boga kan stanna i Juventus

Jeremie Boga, 29, är på lån i Juventus.

Enligt transferjournalisten Nicolo Schira kan klubben köpa loss 29-åringen.

Jeremie Boga anslöt till Juventus på lån med köpoption från Nice i januarifönstret.

Yttern har noterats för tre mål på sex ligaframträdanden och nu kan han stanna i klubben permanent. Enligt transferjournalisten Nicolo Schira väntas Juventus köpa loss 29-åringen i sommar. Transfern uppges då bli värd 4,8 miljoner euro vilket motsvarar cirka 52 miljoner kronor.

Schiras uppgifter gör gällande att Boga och Juventus redan är överens om en permanent övergång. Spelaren väntas då skriva på ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2029.